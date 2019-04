Presidente da CMH recebe Comissão de Trabalho e Segurança social da Assembleia da República

Em cima da mesa desta reunião estiveram diversas questões relacionadas, sobretudo, com as preocupações sociais do autarca faialense que se congratulou com o facto destas comissões promoverem uma descentralização dos seus trabalhos e com isto terem um melhor conhecimento da realidade do nosso país.





“Hoje em dia os municípios estão num patamar de responsabilidade cada vez mais elevado, pelo que na Horta temos dado especial enfoque às questões sociais”, frisou José Leonardo Silva em nota de imprensa.





O autarca apresentou, na ocasião, alguns dos projetos que o município tem promovido, como é o caso do Fundo de Emergência Social, o Apoio à Habitação, as Bolsas de Estudo, o Novos Desafios, o Presentes no Concelho, entre outros.





O presidente da Câmara Municipal da Horta destacou ainda todo o trabalho que tem sido levado a cabo no que concerne à Economia Azul e às políticas do mar.





Por seu turno, o presidente da comissão, Feliciano Barreiras Duarte, referiu que “os Açores são uma região do território português com especificidades” e conhecer as mesmas “é enriquecedor para nós enquanto representantes”.