Presidente da Assembleia inaugura exposição fotográfica no Corvo

A Exposição retrata a interpretação do autor sobre a obra “As Ilhas Desconhecidas. Notas e Paisagens”, de Raúl Brandão, através de um levantamento fotográfico realizado nas repetidas viagens que realizou aos Açores, entre 1988 e 2011, e que espelham de forma singular a paisagem natural e as vivências das nove ilhas do arquipélago, refere not.





Jorge Barros é um conceituado fotógrafo, natural de Alcobaça, cujo trabalho se encontra reproduzido em diversas publicações, sendo frequentemente associado a textos de autores de reconhecido mérito.







A Exposição “Açores: Silêncio e Ser” ficará patente no Centro Cultural Multiusos do Corvo durante os próximos três meses e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 horas.