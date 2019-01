Prémios Montanha para a Áustria, Irão e Portugal

O Montanha Pico Festival já apresentou os vencedores dos prémios da presente edição que contou com 124 fotógrafos participantes de 25 países que concorreram com mais de 360 fotografias.

O vencedor da imagem nacional foi Renato Goulart, que recebeu a apresentação durante o passado fim de semana no Auditório da Madalena, minutos antes da estreia do filme 2351, em que ele próprio é a personagem principal, refere nota de imprensa.





A fotografia do Renato Goulart vai estar no cartaz para a sexta edição do Montanha Pico Festival com programação para janeiro 2020 e com apresentação do programa oficial no dia 11 de dezembro de 2019, Dia Mundial das Montanhas.







Em segundo e terceiro lugares ficaram Pedro Silva e Paula Brasil, respetivamente.





O vencedor da imagem além Portugal foi Alexander Budasch da Áustria, que se junta à MiratecArts no mês de junho para o Azores Fringe, o festival internacional de artes nos Açores.







Em segundo e terceiro lugares ficaram fotógrafos do Irão, Babak Mehrafshar e Shakhavan Osmani.





O tema para a sexta edição do Concurso Internacional de Fotografia Montanha é "Montanha & Neve" onde a MiratecArts pretende elaborar as possibilidades de atividades lúdico-turísticas, assim como projetos artísticos que elevem a montanha do Pico para exploração durante o inverno.







As propostas de artistas na temática montanha podem ser realizadas até 30 de setembro.