"Prejuízos do furacão atingem 330 milhões"

São destaques desta edição: "Lagoa quer circuito de transportes públicos elétricos", "Poupança de 8,6 ME nos juros da dívida reinvestida na Saúde", "Dormidas de turistas sobem 17,1% até agosto" e "Deputada do CDS passa a independente no Parlamento".



No desporto, as chamadas de Primeira Página são: "Manuel Branco aponta falhas à gestão de Rui Cordeiro no Santa Clara" e "Equipa do Sporting Ideal vive 'crise de confiança e de personalidade'”.