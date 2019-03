Preço médio das rendas de casa aumentou 10% num ano

As mais lidas

Eagle Eye-Cherry no Monte Verde.

Azores Getaways cria pacote multi-ilhas com Delta e Sata.

"Investidor russo quer comprar Aquaparque de Vila Franca" é o título do destaque fotográfico do Açoriano Oriental.

Valor médio das rendas aumentou 10 por cento no último ano nos Açores segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Arrendamento mais elevado na Praia da Vitória, Lagoa e Ponta Delgada.

