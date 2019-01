"Precisamos de uma voz açoriana no Parlamento Europeu", diz Vasco Cordeiro

As mais lidas

"Nós, açorianos, somos chamados a este combate através do nosso voto", declarou ainda o também presidente do Governo Regional dos Açores.

Lembrando que há áreas que são fundamentais para os Açores", casos da agricultura ou pescas, o líder do PS/Açores advoga que a discussão nas próximas europeias, numa "conjuntura em que aqui e ali renascem movimentos de extrema-direita", não é só "sobre mais ou menos recursos financeiros no próximo quadro" de apoio.

Vasco Cordeiro falava em Ponta Delgada, onde se encontra esta tarde o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, numa das convenções regionais do PS realizadas antes de, em 16 de fevereiro, ser anunciado o cabeça de lista socialista às eleições europeias a realizar em maio.

E prosseguiu: "A questão com que somos interpelados nestas eleições europeias é se respondemos presente a um combate que está aí. Não é pelo facto de não irmos votar que esse combate não acontecerá. Temos de ter presente que este combate e a luta está aí: a dúvida é se daremos uma resposta afirmativa".

O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, disse este sábado que o partido precisa de ter uma "voz açoriana" no Parlamento Europeu, lembrando que o próximo sufrágio para o hemiciclo europeu é um "momento refundacional" da União Europeia.

