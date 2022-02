Praia da Vitória reforça catálogo de livros nas bibliotecas do concelho

Foram atribuídos cheques-oferta à Escola Secundária Vitorino Nemésio, Escola Básica Integrada dos Biscoitos, Escola Profissional da Praia da Vitória, Escola Básica Integrada da Praia da Vitória e Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro. Os cheques-oferta totalizaram 1700 euros para aquisição de livros, refere nota de imprensa.





Na ocasião, Vânia Ferreira sublinhou que “para além de um importante contributo para o enriquecimento das bibliotecas do concelho, é também um momento onde assinalamos a nossa vontade de estar ao lado das nossas escolas”, disse citada na mesma nota.





“A nossa intenção passa por se construir e manter um relacionamento próximo com as escolas, onde este primeiro contacto se traduziu num encontro com os representantes das escolas básicas integradas, secundária e profissional do nosso concelho, onde no fim levaram também um contributo para o seu acervo escolar”, disse ainda a presidente da autarquia da Praia da Vitória.