Praia da Vitória recebe 5º "Faz Acontecer Talks"

Tiago Ormonde, vereador praiense, garante que o que se pretende com a conferência ‘Faz Acontecer Talks’, é que possa sair muita motivação, muita criatividade e grandes ideias porque "a Praia da Vitória precisa, porque os Açores precisam”, afirmou o Vereador com competência em matéria de Economia e Empreendedorismo.

Foi desta forma que Tiago Ormonde, Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, saudou as centenas de presentes na conferência “Faz Acontecer” que teve lugar no passado sábado, no Auditório do Ramo Grande.

A 5.ª edição da conferência “Faz Acontecer Talks” voltou a realizar-se, com casa esgotada, sendo que mais de 100 pessoas eram de fora da Região.

“Precisamos ser inovadores e empreendedores na nossa vida e eventos como este motivam-nos a avançar”, sublinhou Tiago Ormonde, assumindo que a Autarquia vai continuar a colaborar com o jovem empresário terceirense André Leonardo, promotor da iniciativa, “com quem o Município tem vindo a colaborar em várias iniciativas, como esta, mas também em conferências nas escolas".



A conferência “Faz Acontecer Talks” é o maior evento de inspiração e atitude empreendedora em Portugal, uma espécie de Web Summit onde, com um registo informal, descomplicado e incisivo, se partilham experiências, histórias de vida únicas, vivências e ideias. Este é um evento para todos os que acreditam que podem e devem ser empreendedores nos negócios, mas, sobretudo, na vida.

Do “Faz Acontecer Talks” 2019, novamente três painéis, 10 oradores de renome, como Jorge Braz (Selecionador Nacional e Campeão Europeu de Futsal), Cristina Amaro (Jornalista e apresentadora do programa “Imagens de Marca”, na SIC Notícias), Gustavo Carona (Médico Voluntário), Nuno Santos (Ator e Atleta), Joana Amen (Psicóloga e Viajante), André Neves “Maze” (um dos mais conceituados músicos rappers nacional), João Rocha (Empreendedor e Barbeiro), Rui Fonseca (CEO “Altronix”, empresa nomeada como uma das melhores para se trabalhar em Portugal), Carlos Coelho (Especialista em criação e gestão de marcas) e Jorge Coutinho (Coach & Trainer).

A novidade na edição deste ano foi o “Concurso Nacional Faz Acontecer”, onde subiram ao palco do Auditório do Ramo Grande todos os jovens vencedores das várias “Academias Faz Acontecer” espalhadas por todo o País, onde cada um irá realizou um pitch do projeto que esteve a desenvolver ao longo de todo o ano letivo.

Em palco estiveram alunos vencedores da Chamusca, Sabugal, Mértola, Albergaria-a-Velha e os dois vencedores terceirenses da ICHTUS – Porto Judeu. Ao palco subiram também, pela terceira edição consecutiva, os jovens dos dois projetos vencedores do concurso “Educação Empreendedora – IdeiAçores”, promovido pelo Governo Regional.