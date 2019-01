Praia da Vitória promove este domingo 14ª edição de "Vamos Cantar aos Reis"

O início do novo ano na Praia da Vitória faz-se com animação e música para os dias 05 e 06 de janeiro. A iniciativa “Vamos Cantar os Reis”, durante a qual se realizará o Sorteio Anual VitÓria, e um concerto de Ano Novo, protagonizado pela Filarmónica União Praiense (FUP).

A programação para o fim-de-semana, inicia-se no dia 05 de janeiro, com o concerto de Ano Novo da FUP, pelas 21h30 no Auditório do Ramo Grande.



A animação do dia 06 de janeiro está a cargo dos 14 grupos de reis que integram a 14ª edição de “Vamos Cantar os Reis”, que vão desfilar desde o Largo da Luz até à Praça Francisco Ornelas da Câmara, onde decorrem as atuações.

Durante esta iniciativa serão anunciados os felizes contemplados dos mais de 100 prémios atribuídos pelas lojas do comércio local. Na noite de domingo será, também, realizado o sorteio de Natal do VitÓria, com atribuição de 6 prémios no valor total 2125 euros.