Praia da Vitória concessiona quiosques para empresas de animação turística

Os equipamentos serão colocados nas imediações da marina da Praia, com o intuito de servirem de balcão de vendas e promoção das atividades turísticas que podem ser realizadas no concelho e na ilha, indica nota.

“Entendemos que esta medida, enquadrada na nossa estratégia de dinamização do setor, é um contributo muito válido para as empresas, oferecendo-lhes a oportunidade de, num local de maior exposição pública, apresentarem os seus serviços e produtos e, dessa forma, reforçarem a sua presença como atores no setor turístico local”, explica Tiago Ormonde, vereador na Câmara Municipal com o pelouro do Turismo.

“Além disso, estando todos próximos, acreditamos que isso potencia a consolidação da oferta, permitindo que num local o turista possa conhecer a amplitude da oferta. Nesta fase, disponibilizaremos quatro quiosques, mas, conforme a procura, estamos disponíveis para reforçar essa oferta. Claro que sem pôr em causa a paisagem ribeirinha da cidade”, sublinha o autarca, citado na mesma nota.



Podem submeter candidatura ao concurso de concessão empresas ou empresários em nome individual. O regulamento de concessão aguarda publicação em Diário da República.