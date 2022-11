Praça D. Amélia na freguesia do Cabouco vai ser requalificada

Citado em nota de imprensa, Frederico Sousa afirmou que “achamos, por bem fazer uma apresentação, com discussão pública, já que se trata de uma intervenção que irá transformar a praça da freguesia com a intenção de a tornar num centro de atração e convivência, pelo que faz todo o sentido envolver a população nesse projeto”.



O projeto de remodelação da praça irá contemplar algumas alterações profundas, desde logo o coreto que passa a ser um palco coberto projetado sobre a praça, enquanto que na periferia serão redesenhadas as zonas verdes com árvores e flores. A iluminação foi também redesenhada tanto na vertical como na horizontal com o recurso a LEDs.



Como resultado da discussão pública, serão ainda incluídas no projeto as propostas de criação de uma pequena cafetaria, da integração na praça do parque infantil e da criação de uma zona ensombrada com mesas.