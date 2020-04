PPM denuncia "racionamento" de combustível na ilha do Corvo

O alerta surge numa nota de imprensa enviada pelo deputado único do PPM no parlamento dos Açores, Paulo Estêvão, que diz que o Governo Regional do PS "continua sem resolver" o "problema" do abastecimento de mercadorias e de combustível à mais pequena ilha açoriana.

Segundo o deputado eleito pelo Corvo, "esta é uma situação que se arrasta desde o furacão" e que "não é resolvida por falta de vontade política do Governo" Regional.

No caso do combustível, o deputado refere que "começou a ser implementado um racionamento diário na ilha do Corvo".

"As reservas, nomeadamente as do Fundo Regional de Abastecimento, encontram-se em valores mínimos (por isso é que a sua distribuição foi racionada). Ora, esta situação é absolutamente incompreensível até o que se está a passar no mercado internacional de distribuição de combustível. A ilha do Corvo deve ser o único local do mundo em que falta combustível neste momento", aponta o deputado.

Paulo Estêvão refere que, apesar de ser "necessário concentrar o essencial do esforço de governação na resolução dos problemas associados ao combate à Covid-19" e das "suas consequências a nível sanitário, económico e social, os "outros problemas que a região enfrentava não desapareceram", nomeadamente as questões associadas à destruição provocada pelo furacão Lorenzo.

"É o caso do problema do abastecimento da ilha do Corvo. O mesmo continua a realizar-se de uma forma irregular, facto que só agrava a situação criada pela pandemia na área económica", sustenta o parlamentar, que solicita "outra vez ao Governo Regional que restabeleça mecanismos de abastecimento eficazes e que deixe de colocar a ilha do Corvo em situações de racionamento, cuja existência não se justifica".

A passagem do furacão Lorenzo, na noite de 01 para 02 de outubro de 2019, provocou a destruição total do molhe e cais comercial do Porto das Lajes das Flores, causando constrangimentos ao abastecimento das ilhas do grupo Ocidental dos Açores.