Povoação palco da Gala da Caravela D’ouro

O gimnodesportivo da vila da Povoação é palco amanhã, de mais uma edição da Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela d’ouro.

Numa organização da Câmara Municipal da Povoação, o evento conta com 12 participantes, com idades entre os 5 aos 10 anos, que serão avaliados por um júri de cinco elementos, presidido por Hélio Soares, Mónica Avelar, Baltazar Franco, Emanuel Bandarra e Filomena Loura.

Os pequenos participantes serão acompanhados por 17 músicos e dois solistas que compõem a Orquestra Ligeira da Câmara Municipal da Povoação, sob a direção do Maestro Carlos Sousa e pelo Coro Infanto-Juvenil da Caravela D’ouro, composto por 43 crianças do município da Povoação, sob a direção da Maestrina Andreia Festa Amaral.

De acordo com nota de imprensa, o evento contará ainda com a participação especial de Maria Frederica, vencedora da Gala Caravela D’ouro do ano passado e com o representante do Festival Infantil Baleia de Marfim, das Lajes do Pico.

O intervalo da noite será animado pelo Coro da Caravela D’ouro acompanhado pela Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação.

A apresentação desta grande Gala Regional dos Pequenos Cantores, que representa já uma longa tradição musical no arquipélago dos Açores, será levada a cabo por Graça Moniz.