Poucos agressores reincidem após passarem pelo ‘Contigo’

Pode ler mais na edição desta terça-feira, 4 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental

A taxa de reincidência dos agressores no crime de violência doméstica, com denúncia e detenção policial, até dois anos depois de frequentarem o programa 'Contigo', foi de apenas 15,4%, pelo que a esmagadora maioria não voltou a agredir depois de frequentar o programa.

Dez anos após a sua implementação nos Açores, o programa 'Contigo', pioneiro a nível nacional, tem-se revelado um sucesso, com uma taxa de reincidência na violência doméstica de 15,4%

