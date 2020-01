Postos de trabalho do hotel da Graciosa estão salvaguardados

O mesmo comunicado explica que o contrato de cedência de utilização dohotel da Graciosa foi celebrado em 2009 com o Inatel, Fundação de utilidade pública, em virtude de esta ter uma vasta experiência no setor de hotelaria e turismo, designadamente na exploração de unidades hoteleiras, organização de viagens e promoção turística.





A decisão da alteração da gestão do Hotel da Graciosa foi da “exclusiva responsabilidade da Fundação Inatel, tal como afirmado pelo seu presidente e comunicado com mais de um ano de antecedência à empresa ‘Janelas da Natureza’, a sua intenção de não renovação, com o conhecimento da Ilhas de Valor”.





“Reafirma-se que todos os trabalhadores da empresa responsável pela gestão e exploração do Hotel da Graciosa, têm os seus postos de trabalho assegurados, bem como todos os direitos contratualizados com aquela empresa até à data”, lê-se no comunicado.

Saliente-se que a venda do hotel, “será sempre uma hipótese a considerar no futuro, desde que constitua uma mais-valia para a ilha Graciosa e para a Ilha de Valor”.