Portugal regista mais 30 mortes e 847 novos casos de infeção

O boletim da DGS revela que estão internados 1.278 doentes (menos 125 do que na segunda-feira), o valor mais baixo desde 21 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 1.272 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 312 doentes (menos 30 em relação a segunda-feira), o valor mais baixo desde 02 de novembro, dia em que estavam 294 pessoas nestas unidades.

Os dados indicam ainda que 1.872 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 734.218 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 37 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 60.493 contabilizados hoje, menos 1.055 desde segunda-feira.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.595 mortes associadas à covid-19 e 811.306 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 22.096 contactos, menos 1.785 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.044.091 pessoas vacinadas contra a covid-19: 748.575 com a primeira dose e 295.516 com a segunda dose.