Portugal com oito mortes e 3.285 novos casos nas últimas 24 horas

O número de novos casos é também o mais elevado desde 11 de fevereiro, dia em que foram registados 3.480 casos.



No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 603 pessoas com covid-19, menos 10 do que na terça-feira, 130 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos três.



A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 52,2% do total das novas infeções, concentrando 1.717 novos casos.



As oito mortes nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (7) e na região Centro (1).



No que respeita às faixas etárias cinco das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, duas entre os 70 e os 79 e uma entre os 50 e os 59 anos.



Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1.770 casos ativos, totalizando 40.258 e que 1.507 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 838.642 recuperados.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.126 pessoas e foram registados 896.026 casos de infeção.



As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas mais 3.033 pessoas, totalizando 67.055.



A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1.717 novas infeções, contabiliza até agora 348.708 casos e 7.285 mortos.



Na região Norte foram registadas hoje 821 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 349.837 casos de infeção e 5.370 mortes desde o início da pandemia.



Na região Centro registaram-se mais 290 casos, acumulando-se 123.513 infeções e 3.028 mortos.



No Alentejo foram assinalados mais 75 casos, totalizando 31.434 infeções e 973 mortos desde o início da pandemia.



Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 321 novos casos, acumulando-se 26.139 infeções e 366 mortos.