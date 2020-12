Portugal com mais 95 mortes em 24 horas, novo máximo

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.373 mortes e 340.287 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 71.266, mais 885 do que na quinta-feira.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.230 pessoas, menos 74 do que no dia anterior, das quais 507 em salas de cuidados intensivos, menos duas do que na quinta-feira.

Das 95 mortes registadas nas últimas 24 horas, 41 ocorreram na região Norte, 32 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 na região Centro, duas no Alentejo, outras duas no Algarve, uma nos Açores e outra na Madeira.

As autoridades de saúde têm em vigilância 74.894 contactos, menos 739 do que na quinta-feira, tendo-se registado mais 4.100 doentes recuperados, totalizando, desde o início da epidemia, 263.648.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte é a que regista o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 (2.395), totalizando 178.378 casos e 2.578 mortes desde março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.618 novos casos, contabilizando-se até agora 110.635 infeções e 1.863 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 787 casos de covid-19, num total de 35.358, e 713 mortos desde março.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 193 casos, totalizando 7.613 casos e 138 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 66 novas infeções, somando 6.015 casos e 58 mortos.