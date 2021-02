Portugal com 49 mortes e 1.160 casos de infeção nas últimas 24 horas

Desde 08 de novembro que Portugal não tinha um número de mortos abaixo dos 50, dia em que se registaram 48 óbitos.

Quanto ao número de casos, o valor de hoje está próximo do registado a 13 de outubro, quando os dados indicavam 1.208 casos de infeção.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.613 doentes (menos 154 do que na quarta-feira), o número mais baixo desde 08 de novembro, dos quais 536 em cuidados intensivos, menos 31, número que não era registado desde 08 de janeiro.

Os dados divulgados hoje indicam ainda que 2.659 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 711.713 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 25 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 73.848 casos ativos hoje, menos 1.548.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.185 mortes associadas à covid-19 e 801.746 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 57.694 contactos, menos 5.708 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 752.317 pessoas vacinadas: 497.040 com a primeira dose e 255.277 com a segunda dose.