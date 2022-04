Portugal com 39.074 infeções, 25 mortes e mais internamentos nas últimas 24 horas

O relatório da situação epidemiológica da Direção-Geral da Saúde (DGS)aponta um novo aumento do número de pessoas internadas em enfermaria, contabilizando hoje 1.311, mais 60 do que na quarta-feira, e mais 15 nas unidades de cuidados intensivos, totalizando agora 158.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 247.440, mais 8.342 do que na quarta-feira, e recuperaram da doença 30.707 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.272.556.

Das 25 mortes - uma das quais na faixa etária dos 20 aos 29 anos -, 15 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, sete na região Norte, uma no Alentejo, outra no Algarve e uma nos Açores.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, em que foram contabilizadas 10.027 novas infeções, o país tem hoje mais 20.047 novos casos.

Nesta comparação, o número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 3.293 pessoas, 513 das quais em cuidados intensivos, havendo também agora menos óbitos (no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 91 mortes nas 24 horas anteriores).

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 16.989, seguindo-se o Norte (14.094), o Centro (4.285), a Madeira (1.152), o Algarve (1.021) e o Alentejo (1.154).

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 3.442 contactos em vigilância, totalizando 201.004 pessoas.