Portugal com 33.340 infeções, 28 mortes e menos internamentos nas últimas 24 horas

Segundo o relatório diário da situação epidemiológica divulgado pela DGS, estão agora 1.564 doentes internados em enfermaria, menos 24 do que na segunda-feira, e 153 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos oito nas últimas 24 horas.

Os casos ativos diminuíram nas últimas 24 horas, totalizando 269.451, menos 10.201 do que na segunda-feira, e recuperaram da doença 43.513 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.404.786.

Das 28 mortes, uma das quais entre os 20 e os 29 anos, 10 ocorreram na região Norte, nove em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro, quatro no Algarve e uma no Alentejo.

Comparativamente com a situação registada em Portugal no mesmo dia há um ano, em que foram contabilizadas 5.604 novas infeções, o país tem hoje mais 27.736 novos casos.

Nesta comparação, o número de internamentos é significativamente inferior, uma vez que há um ano estavam internadas 3.983 pessoas, 567 das quais em cuidados intensivos, havendo também agora menos óbitos (no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 122 mortes nas 24 horas anteriores).

Ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas, o Norte foi a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 13.253, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (12.390), o Centro (3.907), a Madeira (2.136), o Alentejo (725) e o Algarve (686).



Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm menos 3.243 contactos em vigilância, totalizando 224.730 pessoas.

Segundo os dados da DGS, 20 das 28 vítimas mortais tinham mais de 80 anos, três estavam na faixa etária dos 70 aos 79 anos, uma entre os 60 e os 69 anos, duas entre os 50 e os 59 anos, uma entra os 40 e os 49 anos e outra entre os 20 e os 29 anos.