Portugal com 3.773 novos casos e 17 mortes nas últimas 24 horas

O número de novos casos de Covid-19 hoje registado é o valor mais elevado desde 28 de julho, quando se verificaram 3.452.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 681 pessoas, mais 32 do que na terça-feira, das quais 105 em unidades de cuidados intensivos, mais 12.

Segundo dados da DGS, desde 01 de setembro que não se verificava um número tão elevado de internamentos, estando também nessa altura 681 pessoas hospitalizadas, e os doentes em cuidados intensivos duplicaram desde outubro.

Das 17 mortes, sete ocorreram no Centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e outras duas na Madeira.

A maior parte dos óbitos ocorreu nos idosos com mais de 80 anos, num total de 10, registando-se ainda quatro mortes entre os 70 e os 79 anos e três entre os 60 e os 69 anos.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.978), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (3.937) e entre os 60 e os 69 anos (1.676).

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 40 aos 49 anos (mais 645 casos), seguida dos 50 aos 59 anos (508), dos 20 aos 29 anos (490), dos 30 aos 39 anos (488), dos 0 aos 9 anos (485), dos 60 aos 69 anos (402), dos 10 aos 19 anos (396), dos 70 aos 79 anos (248) e dos mais de 80 anos (116).

Segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas, o maior número de infeções ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.126 notificações, contabilizando esta área geográfica, desde o início da crise pandémica, 434.759 casos e 7.802 mortos.

Na região Norte, registaram-se mais 1.090 casos, totalizando 426.614 e 5.633 óbitos.

Na região Centro, registaram-se 912 novos casos, perfazendo um total de 155.774 infeções e 3.240 mortos.

O Algarve notificou mais 284 casos, acumulando 47.194 contágios e 500 óbitos.

No Alentejo, foram assinalados 186 novos casos de infeção, somando 41.764 contágios e 1.059 mortos.