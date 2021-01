Portugal com 219 mortes e 14.647 casos de infeção, novos máximos diários

O boletim revela também que estão internadas 5.493 pessoas internadas, mais 202 do que na terça-feira, das quais 681 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 11, dois valores que também representam novos máximos da fase pandémica.

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.

Quase metade das mortes registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (98 mortos).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 9.465 mortes associadas à Covid-19 e 581.605 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 143.776 casos, mais 7.935.

O número diário de novos casos ativos é o mais alto de sempre, ultrapassando o anterior máximo de 6.821 a 06 de janeiro.

As autoridades de saúde têm em vigilância 184.034 contactos, mais 9.679 relativamente ao dia anterior.

O boletim revela ainda que mais 6.493 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 428.364 pessoas.

Relativamente às 219 mortes registadas nas últimas 24 horas, 98 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 55 na região Norte, 44 na região Centro, 16 no Alentejo, cinco na região do Algarve e uma na Região Autónoma da Madeira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 5.593 novas infeções, contabilizando-se até agora 197.311 casos e 3.430 mortes.

A região Norte registou mais 5.097 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e, desde o início da pandemia, contabilizou 266.384 casos de infeção e 3.866 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte representam 72,9% das infeções a nível nacional

Na região Centro, registaram-se mais 2.780 casos, acumulando-se 78.953 infeções e 1.539 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 603 casos, totalizando 19.592 infeções e 447 mortos desde o início da epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 459 novos casos, somando 13.356 infeções e 132 mortos.