Portugal com 203 mortes e 2.583 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internadas 6.070 pessoas, menos 274, a maior redução registada nos últimos dias, das quais 862 em unidades de cuidados intensivos, menos 15.

A anterior maior baixa do número de internamentos em 2021 ocorreu a 06 de fevereiro quando o boletim dava conta da existência de 6.158 pessoas internadas, menos 254 em relação ao dia anterior.

Os dados de hoje revelam ainda que 15.157 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 628.078 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há nove dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções. Hoje corresponde a quase seis vezes o número de novos casos.

Os casos ativos em Portugal também registam um decréscimo. Há 127.867 pessoas com infeção ativa, menos 12.777 em relação a domingo e o valor mais baixo desde 16 de janeiro, quando se registavam 128.165.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.557 mortes associadas à covid-19 e 770.502 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 171.554 contactos, menos 9.351 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Relativamente às 203 mortes registadas nas últimas 24 horas, 115 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 35 na região Norte, 34 na região Centro, 16 no Alentejo, uma na região do Algarve, uma na região Autónoma da Madeira e uma na região Autónoma dos Açores.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.214 novas infeções, contabilizando-se até agora 287.879 casos e 5.905 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo tem hoje 46,9% do total de novos casos a nível nacional e 56,6% das mortes registadas nas últimas 24 horas.

A região Norte registou 649 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 318.077 casos de infeção e 4.884 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 439 casos, acumulando-se 109.841 infeções e 2.593 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 119 casos, totalizando 27.118 infeções e 829 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 88 novos casos, somando 18.863 infeções e 265 mortos.