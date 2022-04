Portugal com 10.016 novos casos e 10 mortes nas últimas 24 horas

Portugal tem hoje o terceiro dia consecutivos com mais de 10 mil novos casos.

Os casos ativos voltaram a aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 99.594, mais 7.647 do que na sexta-feira, e recuperaram da doença 2.359 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.157.598.

O boletim epidemiológico diário da DGS revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 857 internamentos, menos sete do que na sexta-feira, dos quais 152 em unidades de cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.

Das 10 mortes, três ocorreram na região Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, outras três duas no Centro, uma nos Açores e outra na Madeira.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 4.713, representando 47% dos casos, seguindo-se o Norte (3.022), o Centro (1.095), o Algarve (452), a Madeira (328), o Alentejo (266) e os Açores (140).

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 3.940 contactos em vigilância, totalizando 122.400 pessoas.

Segundo os dados da autoridade de saúde, a maioria dos óbitos registou-se entre os idosos com mais de 80 anos, num total de sete, seguido da faixa etária dos 70 aos 79, com dois, tendo ainda ocorrido uma morta entre os 60 e os 65 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.248), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.077) e entre os 60 e os 69 anos (1.731).

O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (2.202), seguido dos 30 aos 39 anos (1.756), dos 10 aos 19 anos (1.368). dos 40 aos 49 anos (1.258), dos 50 aos 59 anos (1.255), até aos 9 anos (742), dos 60 aos 69 anos (627), dos 70 aos 79 anos (221) e dos idosos com mais de 80 anos (103).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 491.317 casos e 7.941 mortes.

Na região Norte registaram-se 469.867 infeções e 5.755 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 183.154 infeções e 3.338 mortes.

O Algarve totaliza 56.109 contágios e 572 óbitos e o Alentejo soma 45.713 casos e 1.085 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 18.718 infeções e 119 mortes e o arquipélago dos Açores 11.175 casos e 51 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.861 pessoas, 9.899 entre os homens e 8.962 entre as mulheres.

Já foram contabilizados 1.276.05 casos de infeção, segundo dados da DGS, dos quais 596.965 homens, 678.127 mulheres e 961 casos de sexo que se encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

A covid-19 provocou mais de 5,38 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.