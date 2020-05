Portugal com 1.063 mortos e 25.524 infetados no total

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.043 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,9%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.524), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 242 casos do que no sábado (25.282), representando uma subida de 1%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (609), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (218), do Centro (209) Algarve (13) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.