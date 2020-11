Portugal 2020 com 53% de execução mas com sete programas abaixo da metade

“A despesa executada do Portugal 2020 no mês de setembro de 2020 registou um acréscimo de 671,3 milhões de euros em relação a junho, colocando a taxa de execução em 53%”, lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia com informação reportada até 30 de setembro.

Em junho, a execução do Portugal 2020 ascendia a 50%.

Dos 15 programas operacionais considerados, oito apresentam uma taxa de execução superior a 50%, destacando-se o PDR Açores (77%), seguido pelo PDR Continente (72%) e pelo programa Capital Humano (68%).

Já sete programas têm uma execução inferior a 50%, permanecendo este número inalterado face a junho.

No final da tabela figuram os programas operacionais Alentejo 2020 (34%), Centro 2020 (35%), Norte 2020 (38%) e Algarve 2020 (38%).

Segundo o boletim, os maiores acréscimos na execução registaram-se no PDR 2020 com 128 milhões de euros, no PO Norte com 94 milhões de euros, no PO Competitividade e Internacionalização (CI) com 83 milhões de euros e no PO Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (SEUR) com 82 milhões de euros.

“Para o acréscimo da execução contribuíram de forma mais acentuada o PDR 2020 através dos ecossistemas dependentes da agricultura e das florestas, o PO Norte no eixo destinado à educação e aprendizagem ao longo da vida e no PO CI o eixo destinado ao reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação e no PO SEUR o eixo orientado para proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos”, precisou.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, “no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020”.

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.