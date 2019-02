Portos dos Açores avança com obra de repavimentação da Rua Padre Fernando Vieira Gomes

De acordo com comunicado da empresa pública, a intervenção agora programada pela administração portuária decorre da “necessidade de garantir uma circulação adequada na referida via de acesso ao cais comercial do Porto de Ponta Delgada, junto à orla costeira poente daquela cidade da ilha de São Miguel, que assegura, no sentido inverso, também a circulação automóvel para uma série de infraestruturas que albergam diversas atividades complementares, subsidiárias ou acessórias ao serviço público portuário”.





No âmbito desta empreitada prevê-se, em concreto, “intervencionar uma artéria que apresenta uma largura média seis metros e um comprimento de 432 metros, através de beneficiações que incidem ao nível da fresagem, pavimentação e da drenagem longitudinal e transversal, assegurando melhorias de funcionamento da drenagem, quer interna quer superficial”, explica o comunicado.





Na sequência dos trabalhos de pavimentação da Rua Padre Fernando Vieira Gomes está ainda prevista a marcação rodoviária da via, de modo a garantir a circulação com o máximo de fluidez e segurança para todo o tipo de tráfego.