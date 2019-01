Porto da Casa, no Corvo, vai receber grua móvel de 60 toneladas

A secretária regional dos Transportes e Obras Públicas anunciou que o Porto da Casa, no Corvo, vai ser equipado com uma grua móvel de 60 toneladas, sendo assim substituída a grua atualmente existente naquela infraestrutura portuária, melhorando o serviço prestado.

Ana Cunha, que falava na quarta-feira, numa audição na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, frisou que esta nova grua “vai melhorar significativamente a operação”.





Citada em nota do executivo, a titular da pasta das Obras Públicas salientou ainda que, apesar de não ser da sua tutela, a grua das pescas “está em fase final de montagem e estará operacional nos próximos dias”.





A secretária regional referiu também que a empreitada de ampliação daquele porto, que correspondeu a um investimento superior a nove milhões de euros, já foi concluída.





Nesta empreitada foi contemplada a realização de dragagens à bacia do porto e efetuada a aquisição de alguns equipamentos, dando resposta às necessidades da ilha do Corvo e a “algumas das que eram as reivindicações do PPM, no projeto de resolução que apresentou”, afirmou Ana Cunha.