Porto acolhe Fórum Mundial de presidentes de Câmara da OMT em 2021

De acordo com um comunicado enviado hoje às redações pelo gabinete do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, "a decisão do Porto acolher o Fórum no primeiro semestre de 2021 foi tomada em Madrid, à margem da FITUR [Feira Internacional de Turismo de Madrid]".

A decisão foi tomada "num encontro entre a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili".

"Em 2019, cerca de meia centena de representantes de câmaras municipais a nível mundial debateram os desafios do crescimento do número de turistas e as soluções que promovam um turismo que gere riqueza e que respeite e beneficie os residentes de cada local, tendo sido assinada a primeira carta de turismo sustentável da OMT das Nações Unidas", adianta também o comunicado.

O Fórum de 2021 abordará "os desafios do turismo urbano sustentável", segundo o gabinete do ministro Siza Vieira.

No âmbito da FITUR, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, "reuniu-se com a sua homóloga espanhola, Isabel Oliver, num encontro em que foi decidido o aprofundamento da cooperação na promoção externa dos dois países e do turismo nas zonas fronteiriças", de acordo com o Ministério da Economia.

A governante afirmou que, no meio turístico, "Portugal continua a ser reconhecido pelo trabalho árduo que tem feito em prol da inclusão e da sustentabilidade".

Na edição deste ano da FITUR, que decorre até 26 de janeiro, domingo, Portugal está representado pelas sete agências regionais de promoção turística e mais de 160 empresas, com o ‘stand’ oficial português a ocupar 915 metros quadrados, onde estão 90 das empresas nacionais.

Segundo o Turismo de Portugal, o setor é a maior atividade económica exportadora do país, tendo sido responsável, em 2018, por 51,5% das exportações de serviços e por 18,6% das exportações totais.