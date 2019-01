Portimonense confirma afastamento de Nakajima da Taça da Ásia devido a lesão

As mais lidas

O jogador, de 24 anos, tem seis internacionalizações pelo Japão, com dois golos marcados, e esta temporada conseguiu cinco golos pelo Portimonense, em 14 jogos disputados.

Numa publicação na rede social Instagram, o Portimonense explica que tanto o jogador como os responsáveis da seleção confiam “nas condições materiais e técnicas do departamento médico”, pelo que o atleta será tratado nas instalações do clube, antes de deixar uma mensagem de apoio ao avançado.

O futebolista japonês Shoya Nakajima vai falhar a Taça da Ásia devido a lesão, confirmou este sábado o Portimonense, clube que representa e no qual vai realizar “todos os tratamentos inerentes” à recuperação.

