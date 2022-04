Ponta Delgada renova protocolo com Casa do Povo da Relva

O documento, assinado pelo presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, e pelo presidente da Casa do Povo da Relva, Pedro Melo, nos Paços do Concelho, determina a “cedência de instalações adequadas e necessárias aos ensaios da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, da qual o município é entidade fundadora”, indica nota.





Em compensação, o município atribui à Casa do Povo da Relva uma verba anual de 1.500,00 euros.





Na ocasião, Pedro Nascimento Cabral destacou o papel importante desempenhado pela Orquestra Ligeira, não só na “perspetiva da formação musical dos seus membros, mas também do ponto de vista da dinamização cultural do concelho de Ponta Delgada”.





O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada congratulou também a Casa do Povo da Relva, criada a 17 de dezembro de 1971, pelo seu contributo para a “promoção do desenvolvimento e do bem-estar comunitário, por via de um conjunto de atividades e de ações próximas dos cidadãos e atentas às suas necessidades”.