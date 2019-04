Ponta Delgada recebe 'Açores World Medicines Summit' em outubro

A cimeira tem como objetivo “conciliar o saber do mundo num só palco, onde todas as áreas da Medicina possam estar unidas, doando o seu contributo, mostrando como é possível usar o saber científico, tradicional e ancestral de forma a tornar a vida do ser humano melhor, no presente e no futuro, adianta nota de imprensa.

Para a organização, “é cada vez mais urgente fazer uso de todos os recursos de sabedoria colhida e experimentada ao longo dos séculos”.

Segundo a presidente da cimeira, Paula Mouta, a abordagem da temática “epigenética” e respetivos fatores de “influência” englobam tudo o que está relacionado com alimentação e hábitos de vida que influenciam a poluição aérea, marítima, sonora e eletromagnética, as alterações climáticas, os fatores de afetação química, a agricultura, a qualidade da água para consumo público, os hábitos culturais, socioeconómicos e religiosos, além da forma como a estrutura emocional e fisiológica de cada pessoa e de cada região geográfica se desenvolvem atualmente com base a evolução tecnológica e geopolítica mundial.

Refira-se que a anteceder cimeira, precisamente a 10 de outubro, haverá uma Gala Beneficente a favor das crianças de Moçambique ajudadas pela “HELPO” e também do novo Observatório da Saúde dos Povos.