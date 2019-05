Ponta Delgada quer Santo Cristo "com intensidade" mas pede atenção ao ambiente

A câmara de Ponta Delgada quer que as Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se iniciam na sexta-feira, sejam vividas pelos cidadãos "com intensidade", mas realçou a importância de haver uma boa gestão ambiental no certame.

À agência Lusa, o vereador com a tutela do Ambiente, Pedro Furtado, sublinhou que haverá nos espaços públicos "vários contentores de separação" de resíduos e este ano há uma aposta, nos seis restaurantes móveis, na substituição dos artigos de plástico por materiais biodegradáveis.

"Pretendemos uma ação integrada e ampla, uma boa separação dos resíduos", prosseguiu o vereador, acrescentando que cada restaurante terá contentores próprios e haverá inclusive "benefícios financeiros" para os que consigam promover uma boa separação de resíduos.

Os habituais artigos de plástico de uso único serão substituídos por pratos de cana de açúcar biodegradáveis, facas, colheres, garfos e mexedores de café em madeira e copos de cartão biodegradáveis, frisa a autarquia.

No que refere à cerveja, e devido à presença de álcool - cujo sabor e conservação, ao contrário de sumos ou águas, não se coaduna com os copos de cartão -, não foi possível ter uma opção alternativa "atempadamente", mas Pedro Furtado acredita que em futuros eventos tal solução será encontrada.

De todo o modo, o vereador acrescenta haver nos maiores espaços de concentração de pessoas, nomeadamente no Campo de São Francisco, diversos contentores de separação de lixo, havendo ainda "circuitos de recolha específicos, com horário apropriado, para a restauração".

"Temos à disposição nos espaços públicos vários contentores de separação. As pessoas devem viver com intensidade as festas, mas devem também ter em atenção que os aspetos ambientais são cada vez mais importantes, nomeadamente em festas tão mediatizadas como estas", acrescentou o vereador da maior autarquia açoriana.

O ponto alto das festas do Santo Cristo é a procissão de domingo e percorre as ruas da cidade de Ponta Delgada com uma imagem do “Ecce Homo”.