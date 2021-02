Ponta Delgada aprova medidas para reduzir impactos da crise

Citada em nota de imprensa, Maria José Duarte falava no final da reunião de Câmara que aprovou, por unanimidade, as novas medidas de apoio Táxi 65+, Cartão PDL Família Numerosa e a isenção de taxas municipais.



Segundo Maria José Lemos Duarte, “aprovámos estas novas medidas para benefício das famílias e das empresas do concelho continuando, assim, as políticas extraordinárias que estamos a executar desde o início da pandemia. Num momento de dificuldade acrescida para todos, é importante desagravar as vulnerabilidades acentuadas pela crise e estimular as condições para uma retoma célere e com confiança”.



Desta forma, o Programa Municipal de Apoio à Mobilidade Sénior - Taxi 65+ visa garantir um serviço organizado de transporte gratuito, através do serviço de táxi, que permita aos idosos a deslocação a consultas, tratamentos, internamentos e/ou exames complementares de diagnóstico e terapêutica, devidamente prescritos pelo Serviço Regional de Saúde. Já o Cartão PDL Família Numerosa é uma medida municipal através da qual são concedidas aos agregados familiares compostos por três ou mais elementos, vantagens e descontos em vários bens e serviços, estando os respetivos critérios para a sua atribuição e uso definidos em Regulamento.



Foi também aprovada a isenção em 100% - entre os meses de março e junho - das taxas municipais associadas às empresas e ao comércio, designadamente as taxas do Mercado Municipal; as taxas relativas ao funcionamento de pavilhões, quiosques e similares ou as taxas relativas a ocupação de esplanadas e respetivos equipamentos.



Também as taxas relativas a venda ambulante e as rendas das concessões municipais e dos arrendamentos comerciais do Município, com exceção do estacionamento e parqueamento automóvel, estão isentadas em 100% de março a junho.