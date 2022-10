Plataforma reúne comunicação social da diáspora e dos Açores

Já foi criada a “Azores-Diaspora Media Alliance”, plataforma de entendimento e cooperação que reúne órgãos de comunicação social das comunidades dos Estados Unidos da América, do Canadá e dos Açores.

“A ‘Azores-Diaspora Media Alliance’, que nasce formalmente aqui e agora, pode ser um ponto de viragem nas relações bilaterais entre os órgãos de informação dos Açores e da Diáspora”, afirmou o diretor regional das comunidades, frisando: “considerando a importância dominante da comunicação contemporânea, pode ser o momento fundacional de um tempo novo no mútuo conhecimento da realidade açoriana nas nossas ilhas e nas nossas comunidades”.

Esta plataforma foi formalmente criada durante o II encontro de diretores de Comunicação Social dos Açores e da América do Norte, que decorreu nos dias 25 e 26, nas cidades de Fall River e New Bedford, no estado norte-americano de Massachusetts, e foi promovido pelo Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades.

Para José Andrade, a criação desta plataforma permitirá a construção de pontes entre órgãos de comunicação social dos dois lados do Atlântico.

“De entre outras potencialidades decorrentes da implementação deste acordo, destaco a possibilidade de partilha de conteúdos de imprensa, rádio e televisão entre órgãos de informação dos dois lados do Atlântico”, destacou, referindo: “Ficam assim criadas as condições para que se conheça melhor nos Açores a realidade atual da diáspora açoriana e, ao contrário, para que as nossas comunidades acompanhem, sempre e cada vez mais, a atualidade informativa das suas ilhas de identidade materna e de referência permanente”.

O governante deixou ainda um apelo ao empenho dos órgãos de comunicação para que aproveitem esta plataforma como oportunidade de cooperação.

“Agora, esta plataforma pioneira de entendimento e cooperação, tanto pode ser uma ilusão efémera, como uma duradoura realidade, concreta e consequente. Aos órgãos de comunicação que asseguraram a sua fundação e aos órgãos de comunicação que se associarem à sua evolução, caberá determinar a utilidade, a operacionalidade e a perenidade desta boa intensão”, disse.



O II Encontro de Diretores de Comunicação Social da Região Autónoma dos Açores e dos Estados Unidos da América reuniu 40 dirigentes de 20 jornais, rádios e televisões, como o Açoriano Oriental, a Antena 1 Açores, o Diário Insular, O Jornal, o Portuguese Times, o programa “De Cá Para Lá”, a Rádio Açores TSF, a Rádio Atlântida, a Rádio Clube Português, a Rádio Portugal Boston, a Rádio Voz do Emigrante, a Rádio WJFD, a Revista A Praça, a Revista Feel Portugal in the USA, a RTP/Açores, o SPT Television, The Portuguese Channel, a Tribuna das Ilhas, a Tribuna Portuguesa e a VITEC Azores TV.

Presente neste encontro, o diretor editorial do Açoriano Oriental, Paulo Simões, destacou as mais-valias da criação desta plataforma que órgãos de comunicação social dos Açores e da Diáspora.



“O balanço deste encontro que culminou com a assinatura de um protocolo de colaboração é claramente positivo. Há problemas que são comuns aos dois lados do Atlântico, há interesse em procurar soluções e há a noção de que nós nos Açores queremos saber mais sobre o quotidiano da Diáspora, mas também na Diáspora há um interesse crescente nos Açores. Esta plataforma é apenas um primeiro passo para criar um fórum de discussão para que gradualmente se possa chegar a um ponto de entendimento em que todos possam retirar dividendos de uma colaboração alargada”, referiu.



“Azores-Diaspora Media Alliance” vai aproximar os Açores e a Diáspora

O diretor do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade do Estado da Califórnia, Diniz Borges, defende que a “Azores-Diaspora Media Alliance” vai permitir uma maior aproximação entre os Açores e a Diáspora.

“Espero que esta plataforma permita um maior conhecimento dos Açores na diáspora, assim como o contrário . Eu sei que os órgãos de comunicação social têm contactos esporádicos entre eles, mas eu penso que poderemos ter algo mais sistemático que permita , por exemplo, à comunicação social da Diáspora mostrar mais o que são os Açores hoje”, afirmou.

Diniz Borges considerou ainda que esta poderá ser uma oportunidade de formação para jornalistas nos dois lados do Atlântico, assim como uma maior presença de jornalistas dos Açores em “fóruns do mundo americano”, garantindo assim uma visão açoriana no ‘mainstream’ norte-americano.