Plantel dos Santa Clara regressa aos treinos esta manhã

O regresso dos treinos ao relvado vai ser condicionado e cumprindo um rigoroso plano sanitário e de segurança, com utilização em simultâneo dos três relvados naturais existentes no concelho de Ponta Delgada.

De acordo com um comunicado dos encarnados, o treino desta quinta-feira consistirá na realização de uma série de testes para aferir da condição física de cada atleta que vai treinar, isoladamente, em metade do campo, supervisionado por um treinador e um elemento da equipa médica, durante cerca de 45 minutos.

Cada jogador do Santa Clara vai treinar com bolas identificadas, correspondendo ao seu número da camisola de jogo, bolas que serão higienizadas antes e depois da sessão.

De acordo com o comunicado do Santa Clara, os jogadores ficam responsáveis pela lavagem do seu próprio equipamento e deverão apresentar-se já equipados para treinar. Cada elemento deve, ainda, apresentar-se de máscara no local do treino previamente determinado (Estádio de São Miguel, Complexo Desportivo das Laranjeiras ou Complexo Desportivo do Lajedo) e, permanecendo no interior da viatura, deverá aguardar que um elemento do departamento médico faça a medição da temperatura.

O treino, que é vedado a qualquer elemento externo à estrutura da SAD encarnada, tem início por volta das 09h00.

O Santa Clara é o último dos 18 clubes da I Liga a regressar aos relvados, tendo os jogadores encarnados gozado três semanas de férias concedidas pela SAD.



O regresso da I Liga deverá acontecer no último fim de semana do mês, nos dias 30 e 31.