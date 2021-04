Plano e Orçamento dos Açores para 2021 com investimento de 12 ME na rede viária

Segundo a governante, o atual Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, pretende dar “continuidade” aos “compromissos” assumidos na rede viária pelo anterior executivo açoriano liderado pelo PS.

“Ao nível da melhoria das acessibilidades e da construção, reabilitação e beneficiação da rede viária regional” o investimento “será superior a 12 milhões de euros, assegurando a continuidade dos compromissos que transitam da anterior legislatura”, afirmou.

A secretária regional intervinha na discussão do Plano e Orçamento da região para 2021, que está a decorrer durante esta semana na Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta.

Ao nível de investimentos na rede viária, Ana Carvalho deu o exemplo da construção da variante a São Roque e das intervenções no acesso entre as Furnas e a Ribeira Quente e entre as Furnas e a Povoação, em São Miguel.

Na ilha Terceira, acrescentou, o Governo Regional vai proceder à requalificação da estrada regional em São Carlos e no Faial irá ser feita uma reabilitação no largo Jaime Melo.

“Foram incluídos na candidatura nacional ao Plano de Recuperação e Resiliência [PRR], um conjunto de 10 empreitadas de construção de vias, localizadas em sete ilhas dos Açores, consideradas como variantes aos respetivos centros populacionais”, assinalou.

No debate, o deputado do PS Tiago Branco considerou ser “fundamental” existir uma definição do planeamento das intervenções no âmbito do PRR, alertando que o planeamento estratégico das obras públicas dos Açores ainda não foi apresentado.

Pelo PSD, Joaquim Machado enalteceu o Plano para 2021, “o maior de sempre para a ilha de São Miguel”, em que estão projetadas intervenções em escolas, creches e estradas, “em vez da propaganda feita no passado”.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.