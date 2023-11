PJ alerta para contactos de crianças em grupos whatsapp com conteúdos pornográficos

Cultura e Social

premium

É um pequeno caderno em branco à espera das ideias visuais, escritas ou quem sabe musicais, de quem queira partilhá-las com os leitores do presente e do futuro da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Novos autores, de diferentes idades e proveniências, já aceitaram o desafio