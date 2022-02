Petição pede alteração ao traçado da variante à freguesia das Furnas

Está em avaliação no parlamento açoriano uma petição que pede a alteração do traçado da chamada variante à freguesia das Furnas, tendo em conta o impacto ambiental do projeto atual, mas também as suas consequências para a atividade económica e para a qualidade de vida na localidade.

Na petição, os subscritores manifestam-se “contra” o traçado do primeiro lanço do projeto de melhoria de acessibilidade à freguesia das Furnas, “atendendo, em suma, ao impacto que o mesmo terá no ambiente, na qualidade de vida, na atividade económica e na beleza do vale das Furnas, solicitando que essa Assembleia, através da iniciativa dos seus membros, recomende ao Governo Regional a alteração e consequente modificação ou resolução da empreitada de execução”.

Na argumentação, sustentam que “o projeto de execução em causa implica um enorme, irreversível e desnecessário impacto ambiental e paisagístico no vale das Furnas, com consequências nefastas na atividade económica, agrícola e turística que não se circunscrevem, de resto, à freguesia e ao concelho”.

Lembram que a via terá uma extensão de 1610 metros, duas rotundas, três caminhos paralelos, 14 passagens hidráulicas e três faixas de circulação contínuas, para reforçar a ideia do “enorme impacto ambiental” da obra “na paisagem, nas pastagens e nos cursos de água”, “já sem falar na instabilidade da zona em causa, decorrente da sua proximidade com as caldeiras e águas minerais” que poderão também ser afetadas, sublinha-se ainda.

Os peticionários sustentam que a obra é “desnecessária”, tendo em consideração que “não existe tráfego (designadamente de pesados) que justifique a sua construção”. E, por outro lado, defendem que “existe uma mais válida hipótese de acesso à vila da Povoação, pelo norte, através do Salto do Cavalo”.

Recordam ainda que o processo prévio de consulta pública do projeto decorreu em plena época de pandemia e confinamento, o que prejudicou o conhecimento e a participação da população.

Na petição, afirmam que “o vale das Furnas é de uma beleza singular, sendo visitado por turistas de várias partes do mundo”, aconselhando-se “máxima prudência no desenvolvimento do projeto”.