"Pescadores reclamam ativação do Fundopesca" é a manchete do Açoriano Oriental

A reclamação do Sindicato Livre dos Pescadores de que o Fundopesca deve ser acionado na reunião de sexta-feira, apesar do bom ano na pesca do atum, que não se refletiu noutras espécies, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 13 de dezembro de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para o reforço da fiscalização aos canis dos Açores em 2019, tendo em vista a meta do 'abate zero' de animais até 2022.



"Rui Cordeiro doa metade do salário à formação do Santa Clara e ao Gaiato" e "Eurodeputada açoriana, Sofia Ribeiro, viveu de perto ataque em Estrasburgo" são outros destaques do jornal.