"2 milhões de euros (ME) para melhorar distribuição de água à agricultura" em São Miguel é outro destaque do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para as obras de 4,1 milhões de euros na Escola da Mãe de Deus, em Ponta Delgada, que irão demorar um ano e meio.

A condenação por tráfico de droga de dois homens a penas de sete e dois anos de prisão, por tentarem introduzir mais de 14 quilos de haxixe em São Miguel, está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 22 de janeiro de 2019.

