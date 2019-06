Pelo menos 12 mortos num tiroteio em Virginia Beach, nos Estados Unidos

As mais lidas

O mesmo responsável explicou que a última vítima morreu a caminho do hospital, para onde foram encaminhadas pelo menos outras quatro pessoas.

O chefe da polícia local, James Cervera, revelou que o presumível autor dos disparos, que trabalhava no edifício onde ocorreu o tiroteio, foi abatido pelas forças de segurança.

Pelo menos 12 pessoas morreram sexta-feira num tiroteio num edifício governamental em Virginia Beach, nos Estados Unidos, informaram as autoridades norte-americanas.

