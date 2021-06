Pedro Nascimento Cabral é o candidato do PSD à Câmara de Ponta Delgada

O anúncio foi feito este sábado pela Comissão Política da Ilha de São Miguel em comunicado.

No mesmo comunicado são recordados os outros candidatos do partido nesta ilha:

Ribeira Grande – Alexandre Gaudêncio, 38 anos, economista;

Lagoa – António Vasco Viveiros, 60 anos, economista;

Vila Franca do Campo – Emanuel Medeiros, 54 anos, professor;

Povoação – Francisco Gaspar, 53 anos, oficial dos registos e do notariado;

Nordeste – António Miguel Soares, 48 anos, bancário.



Neste comunicado a Comissão Política da Ilha de São Miguel refere confiar "na elevada qualidade humana e política dos candidatos, que têm provas dadas na defesa dos interesses de cada um dos seus concelhos e dispostos a trabalhar com as pessoas e para as pessoas".