Segundo a autarquia açoriana, o evento, que vai decorrer ao ar livre, no centro da cidade, contempla as atuações dos DJ Hélio Clino e Soulsky (15 de agosto), dos DJ André Vieitas e Matti (16) e dos DJ Mr. Bridge e André N (18), além dos TÁXI, no dia 17.

No recinto do festival haverá barraquinhas com diversas iguarias e uma variedade de 200 cervejas, das quais 40 são açorianas.