Paulo Leal assume direção de provas do Grupo Desportivo Comercial

O antigo copiloto e piloto de ralis e diretor de provas do Refreshing Podium Desportos Motorizados aceitou o convite do presidente Rui Moniz. Será sob a sua orientação que se desenrolará o Além Mar Rali, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis e que o GDC organiza a 26 e 27 de novembro. Será um rali centralizado nos concelhos da Lagoa e da Ribeira Grande, com duplas passagens por três troços cronometrados e com uma superespecial em algumas artérias da cidade da Lagoa.

O Além Mar Rali será a primeira experiência de Paulo Leal, um género de teste para a grande prova de 2022, o Azores Rallye pontuável para o Campeonato da Europa.

Paulo Leal esteve neste fim de semana a colaborar no Rali de Lisboa nas funções de relação com os concorrentes. Recorde-se que Paulo Leal iria integrar a equipa que o anterior diretor António Andrade estava a formar antes de ser demitido.

A demissão de António Medeiros e de mais 10 elementos da sua equipa foi apresentada a Rui Moniz a 9 de abril. Contudo, foi assumido o compromisso de manterem-se em funções até ao final do Azores Rallye, terminado a 18 de setembro.

Na carta são justificadas as razões, mas resumem-se a discordâncias com as orientações emanadas da direção.

António Medeiros iniciou o cargo na direção de provas em setembro de 2018, rendendo António Andrade com quem vinha a colaborar na área da segurança. Andrade saiu depois de 11 anos na direção de provas por incompatibilidades com o anterior presidente, Francisco Coelho.

Eduardo Pastor, responsável pelas estradas e espectadores, Virgílio Paz Ferreira e Joel Varanda, respetivamente responsáveis das áreas médica e de enfermagem, são elementos que também deixaram a equipa técnica do GDC.

Ao que apuramos, Eduardo Pastor, que será substituído por André Esteves, ainda fará o rali de novembro para passar a pasta ao sucessor.