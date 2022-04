Paulo Henrique quer conquistar troféus ao serviço do Santa Clara

O defesa lateral esquerdo Paulo Henrique revelou que gostaria de conquistar troféus ao serviço do Santa Clara, o clube onde cumpriu toda a sua formação como jogador, um clube que considera ser “especial” para si.



Em declarações ao Açoriano Oriental, o jogador de 25 anos reconhece que não será fácil vencer troféus pelo Santa Clara, enfatizando que por agora o objetivo passa por ajudar o clube a garantir mais uma permanência na I Liga.



“Acho que todos os jogadores querem ganhar troféus, agora tenho noção que isto é uma tarefa muito difícil, não é impossível, mas é difícil! Vamos por passos; primeiro que venha a manutenção...”, priorizou o jogador micaelense.



Frente ao Vitória de Guimarães, na partida da 15.ª jornada da I Liga, Paulo Henrique foi titular na vitória por 1-0 e, naquele encontro, cumpriu o 50.º jogo com a camisola do Santa Clara. Para o lateral esquerdo, foi um momento especial.



“Tem um significado especial, como é óbvio, não só por ser pelo clube que me é especial, mas também é sinal que tenho feito um bom trabalho. Agora é dar continuidade que com certeza vão vir muitos mais jogos”, perspetivou o jogador que no último defeso trocou Penafiel pela sua terra natal.



Foi o 10.º encontro na I Liga com o símbolo dos encarnados ao peito, sendo que os restantes 40 foram cumpridos na Liga Conferência Europa (2), Taça de Portugal (2), Taça da Liga (8) e II Liga (28).



A estreia na equipa profissional sénior aconteceu a 27 de julho de 2013, então com 16 anos, no Estádio São Luís, em Faro, num jogo a contar para a Taça da Liga. Foi, como classificou, “um momento inesquecível”.



“Foi um misto de sensações, primeiro porque era o meu primeiro jogo e, como é óbvio, estava um pouco nervoso antes do jogo iniciar, mas quando ouvi o apito desfrutei ao máximo. Foi uma exigência completamente diferente daquela que estava habituado na formação”, onde conquistou diversos títulos de campeão de São Miguel e dos Açores.

Lançado por Carlos Condeço, Paulo Henrique só viria a ser uma aposta efetiva com Horácio Gonçalves e as exibições levaram-no até Paços de Ferreira. E depois de passagens pelo Sporting da Covilhã e Penafiel, o regresso a casa aconteceu esta época e apesar do balanço ser positivo, o jogador não esconde que gostaria de ter somado mais minutos.



“(O balanço) Tem sido positivo. O entrosamento com os colegas foi bastante bom, é lógico que gostaria de estar a jogar mais, é para isso que nós jogadores trabalhamos, mas também tenho noção que tenho um colega de posição que trabalha bem e que fez uma excelente época no ano que passou”, reconheceu o açoriano, numa alusão a Mansur, o habitual titular no lado esquerdo da defesa.

Depois de um início de temporada bastante prometedor, com uma campanha na Liga Conferência Europa que quase levou o Santa Clara para a fase de grupos da nova competição da UEFA (foi eliminado depois de perder o último jogo da fase de qualificação, em Belgrado, com o Partizan), a prestação da equipa no campeonato não está de acordo com as expectativas do grupo.



Paulo Henrique destaca que o campeonato “é o nosso principal objetivo” e sublinha que, até ao momento, “tem sido uma época difícil.



“Mas a equipa está a voltar a ter a confiança que necessitava e vamos, com certeza, conquistar muitas coisas boas ainda no decorrer desta época”, vaticinou o jogador.