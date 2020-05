Parlamento vai discutir realização de testes a toda a comunidade escolar

No fim de semana, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) lançou uma petição exigindo a realização de testes a professores, alunos e funcionários e em apenas três dias conseguiu recolher as quatro mil assinaturas necessárias para levar o tema a debate no plenário.

A Fenprof anunciou hoje que já entregou, por via eletrónica, nos serviços da Presidência da Assembleia da República, a petição que conta com 4.500 assinaturas.

Apesar de a petição ter sido entregue, a estrutura representativa dos professores vai continuar a recolher assinaturas, “que serão acrescentadas posteriormente e também, na qualidade de abaixo-assinado, entregues ao Governo”.

A Fenprof esteve reunida na segunda-feira com responsáveis do Ministério da Educação, a quem alertou para a necessidade de realização dos testes “como condição para professores, trabalhadores não docentes, alunos e famílias se sentirem confiantes no regresso à atividade presencial”.

A Fenprof defende que a realização dos testes de despistagem de covid-19 permitirá perceber se entre os que irão partilhar espaços nas escolas existem situações de infeção assintomática que, por via de contágio, "poderão criar graves problemas de saúde a novos infetados, sejam membros da comunidade escolar ou seus familiares".

Com a realização dos testes, será “possível tomar medidas adequadas para que o regresso às escolas se faça em condições de maior segurança”, acrescenta em comunicado.

Os alunos do 11.º e 12.º ano deverão voltar a ter aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira, depois de dois meses com as escolas encerradas e aulas à distância, como forma de tentar conter a disseminação do novo coronavírus.