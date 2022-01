Parlamento dos Açores aprova bolsa de estudo para formação de novos professores

De acordo com uma nota de imprensa divulgada, que cita o deputado social-democrata Joaquim Machado, “serão mais de 300 os professores que se vão reformar nos Açores durante os próximos três anos”, uma realidade “que a inércia da governação socialista não acautelou”.

Daí “esta iniciativa, que é um passo para a resolução do problema”, frisou o parlamentar.

O deputado explicou estar em causa “uma bolsa de estudo de cerca de 450 euros (65% do salário mínimo regional), a atribuir por cada dez meses dos dois anos do curso de mestrado”, como “incentivo para quem já frequenta ou venha a ingressar no ensino superior possa ver na profissão de professor o seu projeto de vida”.

A iniciativa aprovada prevê que se possam candidatar a esta bolsa de estudo “os alunos que comprovem estar matriculados em mestrados na área da formação de professores, desde que residam na região ou nela tenham frequentado todo o ensino secundário”, segundo o deputado.

Joaquim Machado referiu que os alunos abrangidos “ficam obrigados a concorrer, imediatamente após a conclusão do mestrado, aos concursos de pessoal docente da região, e até ingressarem nos quadros de escola ou regional, pelo período máximo de três anos”.

O social-democrata disse que a bolsa de estudo “é acumulável com quaisquer benefícios financeiros ou materiais atribuídos pelos Serviços de Ação Social das universidades ou com bolsas concedidas por instituições não públicas”.

O PS/Açores votou favoravelmente a proposta, tendo Rodolfo Franca referido em plenário que “a falta de professores profissionalizados em determinados grupos disciplinares é um problema nacional”, sublinhando que a medida que foi aprovada, “não resolverá, por si só, um problema desta dimensão, pelo que deve ser conjugada com algumas outras ações que visem a resolução do problema”.

Citado numa nota de imprensa do partido, o deputado referiu a necessidade de se apostar numa “nova valorização" da carreira docente.

"Digo nova, porque também já ouvi alguns dos deputados que aqui estão, dizer que o anterior governo não o fez e julgo que quem está minimamente por dentro do assunto, saberá que não está, de todo, a corresponder com a verdade”, afirmou.

O parlamentar apontou como contributos apresentados pelo PS “o investimento em cursos via ensino na Universidade dos Açores”, a “ativação do sistema de incentivos à fixação de docentes” e “uma ação clara que motive professores profissionalizados, de fora da região, a pensarem ingressar no sistema educativo regional”.

Rodolfo Franca alertou para o facto dessa captação de professores ser “uma das falhas do novo regulamento do concurso do pessoal docente”, que deveria ser revista e elogiou as alterações que os partidos da coligação fizeram à proposta inicial.

“Foi bom verificar que os trabalhos de comissão foram valorizados porque a grande maioria das divergências foram sanadas, dado que a nova proposta que nos chegou já as tinha ultrapassado”, disse.

O deputado manifestou a discordância relativamente aos modelos de seleção dos candidatos que criam “uma diferenciação entre aqueles que não frequentam já o mestrado e aqueles que o frequentam”.