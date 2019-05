Parecer do Turismo sobre Calheta enviado à Câmara de Ponta Delgada

De acordo com nota do executivo regional completam-se assim “todos os pareceres que eram necessários à análise do projeto de arquitetura por parte do município e que eram da responsabilidade do Governo Regional”, pelo que “o projeto pode assim dar seguimento no seu processo de licenciamento”.



O parecer da Direção Regional do Turismo revela que o projeto “está em consonância com aquilo que foi definido pelo Governo Regional, nomeadamente na criação de uma praça verde e de usufruto para toda a população, cumprindo-se o Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2018/A, de 27 de fevereiro, em que foi efetuada a suspensão do Plano Diretor Municipal de Ponta Delgada, cumprindo o projeto agora apresentado as exigências definidas pelo Governo dos Açores no âmbito deste Decreto Regulamentar Regional”.

Recorde-se que este investimento privado, no montante superior a nove milhões de euros, deverá criar mais de 40 postos de trabalho.